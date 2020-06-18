Alt liglerden haberler (18.06.2020)

Bursaspor, seyircisiz oynanacak maçlarda karton taraftar maketi satışına başladı. Yeşil-beyazlılar, maket ve maske kampanyasına katılmak için, 'istiyoruzsampiyonlugu. bursaspor.org.tr' adresini ziyaret edecek. Maket karton ve 1 maskenin satış fiyatının toplam 125 liradan satılacak. Yöneticiler şehirdeki belediye başkanlarıyla da irtibata geçerek toplu satış yapmayı da hedefliyor.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU

ADANASPOR TUTUNACAK

Küme düşme hattındaki Adanaspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, 6 maç sonunda ligde kalacaklarına inanıyor. Cuma günü Giresun'la karşılaşacaklarını söyleyen Demirbakan, "Rakibimiz iyi takım. Az hata yapan kazanacak. Galip geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Lider Hatay bağış kampanyası başlattı. Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından "Birlikte daha güçlü" sloganı ile başlatılan kampanyayla ilgili "Şampiyonluğa yürüyoruz. Bunun için bir miktar desteğe ihtiyacımız var" dedi.



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kalan 6 haftada 3 galibiyet alarak kümede kalmayı garantilemek istediklerini söyledi. Özkan, "Bolu maçı çok önemli. Yenersek fark 9'a çıkacak. Kim iyi oynarsa o kazansın" dedi.



TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor 55'inci yaşını kutladı. 2. Lig ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Güneşi 55 Yaşında! Geçmişten aldığımız güçle; geleceğe hep birlikte yürüyoruz!" ifadelerini kullandı.



Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, kulübün satışı hakkında çıkan haberler için, "Kulübe yurt içi ve yurt dışından talipler var. Başkan Mehmet Sepil kulübün menfaatlerini düşünerek kararını verecektir" yorumunu yaptı.