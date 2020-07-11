Kenan Koçak Arda Turan'ı bekliyor!
Bundesliga 2'de Hannover 96'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Kenan Koçak, Arda Turan'ı kadrolarında görmek istediklerini söyledi.
Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı.
Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör.
"ARDA TURAN'I KADROMUZDA GÖRMEK İSTERİZ"
TRT SPOR'a konuşan Kenan Koçak konuşmasında şunları kaydetti:
"Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz."
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 18:06
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