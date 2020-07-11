Kenan Koçak Arda Turan'ı bekliyor! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ı bekliyor!

Kenan Koçak Arda Turan'ı bekliyor!

Bundesliga 2'de 'da teknik direktörlük koltuğuna geçen , 'ı kadrolarında görmek istediklerini söyledi.

Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında 'nın başına geçen , performansı ile alkışları topladı.

Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör.

"ARDA TURAN'I KADROMUZDA GÖRMEK İSTERİZ"
SPOR'a konuşan Kenan Koçak konuşmasında şunları kaydetti:

"'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa 'ı kadromuzda görmek isteriz."

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 18:06
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