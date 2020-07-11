Son dakika: Mariano'nun menajerinden flaş açıklama! Türkiye'den transfer teklifi ve maaş... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'nun menajerinden flaş açıklama! Türkiye'den teklifi ve maaş...

Mariano'nun menajerinden flaş açıklama! Türkiye'den transfer teklifi ve maaş...

'da son dakika haberi... 'nun menajeri yaptığı açıklamada uzun süredir oyuncusunun maaş alamadığını ifade etti ve ayrılık için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezonun sona ermesiyle beraber ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu 'nun menajeri, yaptığı açıklamada sarı kırmızılılardan oyuncusunun ayrılacağını açıkladı.

2 TÜRK KULÜBÜ VE MAAŞ SORUNU...
Brezilyalı futbolcunun menajeri konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "2 Türk kulübünden transfer teklifi var. Galatasaray, oyuncumuza 4 aydır maaşını ödemiyor ve kontratı yenilemeyeceğiz." dedi.

BREZİLYA'YA MI DÖNÜYOR?
Öte yandan menajer Marcelo Robalinho, konuşmasının devamında oyuncunun Brezilya'ya dönebileceğini işaret ederken, "Brezilya Mariano için her zaman 1 numaralı olasılık oldu." ifadelerini kullandı.

Mariano, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 5 asist üretmişti.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 17:43
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