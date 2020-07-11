Mariano'nun menajerinden flaş açıklama! Türkiye'den transfer teklifi ve maaş...

Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu Mariano'nun menajeri, yaptığı açıklamada sarı kırmızılılardan oyuncusunun ayrılacağını açıkladı.

2 TÜRK KULÜBÜ VE MAAŞ SORUNU...

Brezilyalı futbolcunun menajeri konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "2 Türk kulübünden transfer teklifi var. Galatasaray, oyuncumuza 4 aydır maaşını ödemiyor ve kontratı yenilemeyeceğiz." dedi.

BREZİLYA'YA MI DÖNÜYOR?

Öte yandan menajer Marcelo Robalinho, konuşmasının devamında oyuncunun Brezilya'ya dönebileceğini işaret ederken, "Brezilya Mariano için her zaman 1 numaralı olasılık oldu." ifadelerini kullandı.

Mariano, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 5 asist üretmişti.