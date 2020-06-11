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11 Haziran 2020, Perşembe
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Milanlı yıldıza hırsız şoku!

Milanlı yıldıza hırsız şoku!

Milan'ın İspanyol futbolcusu , uğradı. , aracıyla trafik ışıklarında duran 25 yaşındaki futbolcunun kol saatini aldı.

Milan'ın İspanyol futbolcusu , uğradı. , aracıyla trafik ışıklarında duran 25 yaşındaki futbolcunun kol saatini aldı. Castillejo da sosyal medyada, "Milano'da her şey yolunda mı? İki kişi suratıma silah doğrultup beni soydu. Fakat iyiyim. Yalnızca saatimi aldılar" diye yazdı.
  1. 11.6.2020
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