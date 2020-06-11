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11 Haziran 2020, Perşembe
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’da seyircili start ’da

Rusya’da seyircili start 21 Haziran’da

Çoğunluğu seyircisiz başlayacak liglere karşın 'da bu konuda farklı bir adım atılacak.

Çoğunluğu seyircisiz başlayacak liglere karşın 'da bu konuda farklı bir adım atılacak. Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlara az sayıda seyirci alınacağı belirtildi. Rusya'da maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınmasına izin verildiği ifade edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 22. haftada askıya alınan ve bitime 8 hafta kalan 16 takımlı Rusya Premier Lig, 'da başlayacak.
  1. 11.6.2020
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