Özlem bitiyor
Futbola hasretimiz bu hafta bitiyor. Yarın başlayacak Süper Lig’in ardından bugün İspanya La Liga, Sevilla-Real Betis maçıyla start alıyor. İngiltere 17, İtalya da 20 Haziran’da başlıyor.
SALGIN, İTALYA'YI KÖTÜ VURDU
Koronavirüs salgını dolayısıyla 9 Mart'tan bu yana İtalya'da ligler durdurulmuştu. Dünyada salgını en ağır şekilde geçiren ülkelerin başında gelen İtalya'da şimdiye kadar 34 binden fazla ölüm ve 235 bini aşkın vaka bulunuyor. Son günlerde günlük ortalama 70 can kaybı yaşanıyor. İtalya'dan sonra İngiltere de Koronavirüs salgınını ağır geçiren ülkelerden biri. Ada'da hala salgın nedeniyle bu hafta günlük ortalama 100'den fazla ölüm ve binden fazla vaka tespit ediliyor. İspanya'da ise ligler başlamadan önce vaka ve ölüm sayıları son günlerde büyük bir düşüş yaşadı.
İspanya'da 10 Mart'ta 28. haftada ara verilen ligler, bugün saat 23.00'te Sevilla-Real Betis mücadelesiyle başlıyor. Bitime 10 hafta kala Barcelona 58 puanla liderlik koltuğunda, Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada.
- 11.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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