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11 Haziran 2020, Perşembe
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Özlem bitiyor

Özlem bitiyor

Futbola hasretimiz bu hafta bitiyor. Yarın başlayacak ’in ardından bugün La Liga, Sevilla-Real Betis maçıyla start alıyor. 17, da ’da başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen Avrupa'nın en büyük ülkeleri , , ile birlikte 'de de heyecan yeniden başlıyor. İspanya'da bugün, Türkiye'de yarın, İngiltere'de 17 Haziran'da ve İtalya'da 'da maçlar seyircisiz olarak yeniden başlayacak. Takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Avrupa'nın 5 büyük futbol liglerinden şimdiye kadar sadece 'da 16 Mayıs'ta ligler başlamışken 'da ise ligler tescil edildi ve 12 puan farkla lider durumdaki şampiyon ilan edildi.

SALGIN, İTALYA'YI KÖTÜ VURDU
Koronavirüs salgını dolayısıyla 9 Mart'tan bu yana İtalya'da ligler durdurulmuştu. Dünyada salgını en ağır şekilde geçiren ülkelerin başında gelen İtalya'da şimdiye kadar 34 binden fazla ölüm ve 235 bini aşkın vaka bulunuyor. Son günlerde günlük ortalama 70 can kaybı yaşanıyor. İtalya'dan sonra İngiltere de Koronavirüs salgınını ağır geçiren ülkelerden biri. Ada'da hala salgın nedeniyle bu hafta günlük ortalama 100'den fazla ölüm ve binden fazla vaka tespit ediliyor. İspanya'da ise ligler başlamadan önce vaka ve ölüm sayıları son günlerde büyük bir düşüş yaşadı.

İspanya'da 10 Mart'ta 28. haftada ara verilen ligler, bugün saat 23.00'te Sevilla-Real Betis mücadelesiyle başlıyor. Bitime 10 hafta kala 58 puanla liderlik koltuğunda, ise 56 puanla ikinci sırada.

  1. 11.6.2020
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