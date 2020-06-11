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11 Haziran 2020, Perşembe
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Alt liglerden haberler (11.06.2020)

Alt liglerden haberler (11.06.2020)

Alt liglerde günün öne çıkan gelişmelerini ve haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

DADAŞ TAM GAZ
Süper Lig'e dönmek için koronavirüs sonrası yeniden başlayacak maçları bekleyen BB Erzurumspor, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Tempoyu düşürmeden günde çift antrenman yapan Dadaşlar, teknik direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Günün ilk çalışmasında oyuncular gruplar halinde dönüşümlü olarak sahada ısınma çalışması yaptıktan sonra, kuvvet ağırlıklı çalıştı. Sabah yapılan antrenman, saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular dayanıklılık koşusuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 3 kaleden kurulu yarı sahada maç yaptı.

ERHAN KARTAL BELİRSİZLİĞİ
Altay'da sezon başında 'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal'ın gelecek sezon ekibinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Son karar Samsunspor'un.

ALT LİGLER İÇİN RİVA'DA ZİRVE
Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, Riva'da bir araya geldi. Başkanı 'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. ve 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar yeniden değerlendirildi.

* TFF 3. Lig ekiplerinden 'da başkan Soner Yelkovan, 8 milyon TL'yi bulan borçların ödemeler sonrası 700 bin TL'ye indiğini açıkladı.

* Karşıyaka'da 1 futbolcunun testinin pozitif çıkması endişe yarattı. Pazartesi günü söz konusu futbolcunun takım arkadaşlarıyla vakit geçirmesi nedeniyle kulüpte virüsün yayılmasından korkuluyor.

* Muğlaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıkarken, tesislerin yakınında kamp için tahsis edilen yurttan ayrılan futbolcular için cezai işlem uygulanacak.

* Lig için geri sayıma geçen Akhisarspor'da stada bakım yapıldı. Akhisar Belediyesi ekiplerince, stadın zemininde hibrit çime son olarak kök mantarı ilaçlaması yapıldı. İlk maç 21 Haziran'da Altay ile.

* TFF 1. Lig'de düşme potasında olan 'da hedef kümede kalmak. Pandemi öncesi çıkışta olduklarını belirten başkan Necip Çarıkçı, "6 maçı en iyi şekilde tamamlayacağız" dedi.

  1. 11.6.2020
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