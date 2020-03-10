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10 Mart 2020, Salı
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Mbappe şoku!

Mbappe şoku!

’nin Fransız yıldızı, boğaz şişmesi ve grip ağrısı nedeniyle idmanlara çıkamıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki Dortmund maçında oynamama riski var.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yaklaşırken Fransız ekibi 'de () Kylian Mbappe için seferberlik ilan edildi. Yarın oynanacak karşılaşması öncesinde hastalanan 21 yaşındaki futbolcunun boğaz şişmesi ve grip ağrıları nedeniyle antrenmana çıkamadığı belirtildi. Fransız kulübü sağlık heyetinin, yıldız futbolcunun karşılaşmaya yetiştirilmesi adına yoğun bir tedavi programı uyguladığı gelen haberler arasında.

32 MAÇTA 30 GOLÜ VAR
21 yaşındaki hücum oyuncusu ile ilgili olarak Paris Saint Germain'in kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Borussia Dortmund'un ilk maçı 2-1 kazanmasının avantajıyla çıkacağı mücadelede PSG'nin bir de Mbappe'den yararlanamama ihtimali, Fransızlar için durumu daha da zorlaştırabilir. Mbappe, bu sezon 5'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 32 maçta toplam 30 gol kaydetti.

  1. 10.3.2020
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