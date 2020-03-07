Taç ayakla kullanılacak! İşte diğer 4 yeni kural - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Taç ayakla kullanılacak! İşte diğer 4 yeni kural

Taç ayakla kullanılacak! İşte diğer 4 yeni kural

Taç ayakla kullanılacak! İşte diğer 4 yeni kural

Futbolun dünya çapındaki en üst düzey yönetim organı olan , futbolda çığır açacak yeni kuralları test etmeye başlayacak. , ABD, , ve 'da test edilecek olan 5 yeni kuralı Almanya basını duyurdu.

'dan futbola yeni bir soluk getirecek bir hamle geldi. FIFA yetkilileri, yaptıkları toplantıda 5 yeni kuralın test edilmesine karar verdi.

Almanya'nın Bild gazesinin duyurduğu habere göre, test edilecek olan devrim niteliğindeki 5 yeni kural şu şekilde;

TACIN AYAKLA KULLANILMASI: Top bu bağlamda adeta bir serbest vuruş şeklinde oyuna sokulacak.

SERBEST ATIŞ KULLANAN OYUNCUNUN KENDİNE PAS VERMESİ: Kullanılan serbest vuruşlarda oyuncu daha rahat şu atabilmek için topla oynayıp şut çekebilecek veya dripling yapabilecek.

ZAMAN CEZASI: Sarı kartı olan bir oyuncu ikinci sarıyı görmeden 2, 5 veya 10 dakika saha dışına gönderilip tekrar oyuna alınacak.

ZAMANIN DURDURULMASI: olduğu gibi oyunun durması halinde saat de durdurulacak.

SINIRSIZ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Bununla birlikte teknik adamlar dilediğince oyuncu değiştirebilecek.
Bu deneyin ilk olarak genç takımlarda test edilmesi planlanıyor. Başarılı olması durumunda Amatör maçlar ve kupa müsabakalarında denemeler yapılacak. Hatta Eredivisie'de de uygulanabilecek.

Federasyonu KNVB'nin bir yetkilisi yaptığı açıklamada FIFA'nın Hollanda'yı bir "doğumhane" gibi gördüğünü ifade etti.

CEFERIN OFSAYT KURALININ DEĞİŞECEĞİNİ AÇIKLADI!
Öte yandan, Başkanı Alexander Ceferin ofsayt kuralıyla ilgili esnetmeye gideceklerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kullanımda olan Video Yardımcı Hakem sisteminin beraberinde getirdiği ofsaytların tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Sloven futbol adamı, yeni uygulamaya dair detay verdi.

VAR'da incelenen ofsayt pozisyonlarında çekilen çizginin çok ince olmasından kaynaklı olarak milim farkların, oyuncunun ofsayt olduğuna hükmedilmesine neden olduğuna dikkat çeken Ceferin, çözümün bu çizgileri daha kalın çekmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Daha kalın çizgiler gerekli çünkü çekilen çizgi öznel (sübjektif) oluyor. Dolayısıyla bu tam değil ve eğer bir santimetreyse bir kulübün bir sezonluk emeğini bir kararla berbat ediyorsunuz."

  1. 07.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taç ayakla kullanılacak! İşte diğer 4 yeni kural haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN