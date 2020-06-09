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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Avrupa’dan Futbol Almanya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

’nda sürprize izin vermedi

Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda sürprize izin vermedi

yarı final karşılaşmasında sürprize izin vermedi. 4. Lig'de mücadele eden rakibi Saarbrücken’i deplasmanda 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar finale adını yazdırdı.

Völklingen'deki Hermann-Neuberger Stadı'nda oynanan karşılaşmada , 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Diğer finalist, ile arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

Final karşılaşması 4 Temmuz'da 'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

  1. 10.06.2020
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