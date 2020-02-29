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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol Barcelona'nın Haaland pişmanlığı! Tam 15 kez...

, Haaland'ı 15 kez izledi ama etmedi!

Barcelona, Haaland'ı 15 kez izledi ama transfer etmedi!

'da fırtına gibi esen bu sezon Bundesliga'da çıktığı 14 maçta 16 gol ve 6 asist ile takımına katkı sağladı. Öte yandan İspanyol devi 'nın da Haaland'ı daha önce 15 kez izlediği ancak etmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Norveçli golcü 'ın Barceloa gözlemcileri tarafından 15 kez izlendiği ancak transferi için olumlu rapor verilmediği ortaya çıktı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, scoutlarının yakın takibe aldığı Haaland'ın teknik kapasitesinin düşük puanlanması nedeniyle gerçekleşmedi.

Katalan temsilcisinin uzun süre izlediği yıldız oyuncu için verilen "Tekniği yetersiz" raporunun bir hata olduğu ve 19 yaşındaki oyuncunun bu sezon 30 maçta 40 golle bir makineye dönüştüğü vurgulandı.

Bonservisi için 20 milyon euro ödenen Haaland, Dortmund günlerine de çabuk alışırken, Bundesliga'da 6 maçta 9 kez ağları sarstı. Şampiyonlar Ligi'nde ise toplamda 10 gole ulaştı.

NEGREDO: "REAL MADRID ALMALIYDI"

Öte yandan Marca'ya bir röportaj veren 'ın eski oyuncusu Alvaro , Haaland'ın 'de Benzema ile iyi bir ikili olabileceğini ifade ederek, "Erling Haaland beni çok şaşırttı. Muhteşem bir futbolcu ve iki ayağını birden kullanabiliyor. İlerlemeye devam edecek ve daha iyi bir futbolcu olacak. Real Madrid için iyi bir transfer olabilirdi" sözlerini kullandı.

  1. 29.02.2020
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