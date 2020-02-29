Barcelona, Haaland'ı 15 kez izledi ama transfer etmedi!

Borussia Dortmund'da fırtına gibi esen Erling Haaland bu sezon Bundesliga'da çıktığı 14 maçta 16 gol ve 6 asist ile takımına katkı sağladı. Öte yandan İspanyol devi Barcelona'nın da Haaland'ı daha önce 15 kez izlediği ancak transfer etmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Norveçli golcü Erling Haaland'ın Barceloa gözlemcileri tarafından 15 kez izlendiği ancak transferi için olumlu rapor verilmediği ortaya çıktı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona scoutlarının yakın takibe aldığı Haaland'ın teknik kapasitesinin düşük puanlanması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
Katalan temsilcisinin uzun süre izlediği yıldız oyuncu için verilen "Tekniği yetersiz" raporunun bir hata olduğu ve 19 yaşındaki oyuncunun bu sezon 30 maçta 40 golle bir makineye dönüştüğü vurgulandı.
Bonservisi için 20 milyon euro ödenen Haaland, Dortmund günlerine de çabuk alışırken, Bundesliga'da 6 maçta 9 kez ağları sarstı. Şampiyonlar Ligi'nde ise toplamda 10 gole ulaştı.
NEGREDO: "REAL MADRID ALMALIYDI"
Öte yandan Marca'ya bir röportaj veren Beşiktaş'ın eski oyuncusu Alvaro Negredo, Haaland'ın Real Madrid'de Benzema ile iyi bir ikili olabileceğini ifade ederek, "Erling Haaland beni çok şaşırttı. Muhteşem bir futbolcu ve iki ayağını birden kullanabiliyor. İlerlemeye devam edecek ve daha iyi bir futbolcu olacak. Real Madrid için iyi bir transfer olabilirdi" sözlerini kullandı.
- 29.02.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Barcelona, Haaland'ı 15 kez izledi ama transfer etmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.