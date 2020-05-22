Telles'te rakamlar ortaya çıktı! Galatasaray...

Galatasaray, Alex Telles'in satışını bekliyor. Sarı-kırmızılı takımdan Porto'ya 6.5 milyon euro artı sonraki satıştan kardan pay şeklinde transfer olan Brezilyalı futbolcu için PSG en ciddi aday konumunda bulunuyor. Porto ile temaslarını sıklaştıran Fransız devinin bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
22 Mayıs 2020 Cuma 18:56
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Paris Saint-Germain, transferdeki önceliğini Porto'dan Alex Telles olarak belirledi.
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Le10Sport ve A Bola'da yer alan haberlere göre; PSG ile Porto arasındaki görüşmeler son hız devam ediyor.
PSG, son olarak Porto'ya 20 milyon euro önerdi. Acil nakit ihtiyacı olan Porto ise 30 milyon euro talep etti.
İki takım arasındaki görüşmeler sürerken, Porto tarafının fiyat artırmak için sol bek arayışları olan Chelsea ve Barcelona'yı da transfer yarışına dahil etmeye çalıştığı bilgisi verildi.
Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arası Galatasaray forması giyen Alex Telles, 2016 yazında 6.5 milyon euro bonservis ve %10 satış karı ile Porto'ya transfer oldu.