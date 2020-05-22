Telles'te rakamlar ortaya çıktı! Galatasaray...

Galatasaray, Alex Telles'in satışını bekliyor. Sarı-kırmızılı takımdan Porto'ya 6.5 milyon euro artı sonraki satıştan kardan pay şeklinde transfer olan Brezilyalı futbolcu için PSG en ciddi aday konumunda bulunuyor. Porto ile temaslarını sıklaştıran Fransız devinin bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.