Dünya devinden çılgın plan! Sörloth ve Haaland...

İspanyol devi Real Madrid önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Eflatun-beyazlılar, öncelikli hedef olarak hücum hattını belirledi ve yaz transfer döneminde buna göre hamleler yapmaya hazırlanıyor. Los Galakticos, sezonun bitmesinin ardından çılgın planını devreye sokacak ve Norveç Milli Takımı'nın yükselen yıldızları Erling Haaland ve Alexander Sörloth için devreye girecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Real Madrid, Norveç'in parlayan yıldızı Erling Haaland'ın transferi için şimdiden görüşmelere başladı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Salzburg formasıyla gösterdiği performansla dikkatlari üzerine çeken Haaland, Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Norveçli yıldız, Alman ekibinde gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon genel toplamda 30 maça çıkan Erling Haaland, 40 gol ve 8 asistlik bir performans ortaya koyarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

19 yaşındaki golcü ismin Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ise 75 milyon euro.

SÖRLOTH'U İZLEMEYE BAŞLADILAR!

Real Madrid'in çılgın planının bir diğer hedefi Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Alexander Sörloth olduğu belirtildi.

Bu yıl gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Norveçli yıldızı Los Galakticos'un izlemeye başladığı kaydedildi.

OPSİYONU TRABZONSPOR'DA

Öte yandan Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan Sörloth'un, satın alma opsiyonu (6 milyon euro) Trabzonspor'da bulunuyor. Eğer bordo-mavililer bu rakamı verirse, yıldız futbolcunun bonservisini almış olacak.

Crystal Palace'ın bu yıl Premier Lig'de attığı gol sayısı kadar Trabzonspor'da gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, Ocak 2018'de Danimarka'nın Midtjylland takımından 9 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.

SÖRLOTH'TAN REAL MADRID AÇIKLAMASI

Real Madrid haberlerinin sorulması üzerine Alexander Sörloth, ''Beşiktaş maçından önce soyunma odasında telefonuma baktım. Arkadaşlarımla yer aldığım grupta haberi gördüm. Maça çıkmadan önce bunu görmek özel bir andı. Kendime güvenim arttı, yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bana doğrudan bir teklif gelmedi, ben de sadece söylentileri biliyorum. Real Madrid ile adımın anılması çok özel bir şey.'' ifadelerini kullanmıştı.



