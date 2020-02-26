Trabzonspor taraftarlarının Sörloth sevgisi
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alaxander Sörloth'a karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor. Attığı 19 golle takımına önemli katkıda bulunan golcü oyuncunun ismini Araklı'lı ekmek ustası Yavuz Baykat, ekmeklerin üzerine yazarak satıyor.
Süper Lig'de attığı 19 golle, gol krallığı yarışını önde götüren Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'e karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor. Ortaya koyduğu futbol ve sergilediği performansla taraftarların gönüllerini fetheden Sörloth'ün ismini Araklı'lı ekmek ustası Yavuz Baytak, yaptığı ekmeklerin üzerine yazarak satıyor. Baytak, yaptığı meşhur Araklı ekmeklerinin bir de Sörloth'ün isminin eklemesiyle vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 17:25
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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Pazarlıkta mutlu son! Beşiktaş'a transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
veysel zaten rıdvan var ne gerek var
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Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım
Toplam 4
Yorum
fb40 bu takımı sen kurmaydınsan insana sormazlar mı orda işin ey diye insanlarla dalga geçmeyin beyler bu yönetime barcolanayı verseler başarı gl
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