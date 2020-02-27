Maddi doping
Trabzonspor'un sezon başında Bankalar Birliği ile imzaladığı anlaşma sonrasında ekonomik olarak elde edilen rahatlama sonucu yönetim, futbolculara bir jest yaptı.
Trabzonspor'un sezon başında Bankalar Birliği ile imzaladığı anlaşma sonrasında ekonomik olarak elde edilen rahatlama sonucu yönetim, futbolculara bir jest yaptı. Bordo-mavili yönetim şubat ayı henüz bitmemiş olmasına rağmen mart ayı için gerekli ödemeleri de oyuncuların hesaplarına erkenden yatırarak, takımın motivasyonunu daha da artırmak istedi. Oyuncular bu durumdan fazlasıyla memnun olduklarını dile getirirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan hafta boyunca Bankalar Birliği ile görüşerek sezonun geri kalanı için planlama yaptı. Yönetimin şu anda oyunculara prim alacakları dahil olmak üzere herhangi bir borcu bulunmuyor.
Yunus Emre SEL
- 27.2.2020
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Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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