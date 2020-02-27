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27 Şubat 2020, Perşembe
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Maddi doping

Maddi doping

'un sezon başında ile imzaladığı anlaşma sonrasında ekonomik olarak elde edilen rahatlama sonucu yönetim, futbolculara bir jest yaptı.

'un sezon başında ile imzaladığı anlaşma sonrasında ekonomik olarak elde edilen rahatlama sonucu yönetim, futbolculara bir jest yaptı. Bordo-mavili yönetim şubat ayı henüz bitmemiş olmasına rağmen mart ayı için gerekli ödemeleri de oyuncuların hesaplarına erkenden yatırarak, takımın motivasyonunu daha da artırmak istedi. Oyuncular bu durumdan fazlasıyla memnun olduklarını dile getirirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan hafta boyunca Bankalar Birliği ile görüşerek sezonun geri kalanı için planlama yaptı. Yönetimin şu anda oyunculara prim alacakları dahil olmak üzere herhangi bir borcu bulunmuyor.
Yunus Emre

  1. 27.2.2020
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