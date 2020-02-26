Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hüseyir Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo mavili ekip 3 eksikle idmanı tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Sturridge, Hosseini ve Ahmet Canbaz katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Bordo-mavililer antrenmanda Çaykur Rizespor maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenman sonrasında ise Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
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