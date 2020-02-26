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26 Şubat 2020, Çarşamba
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taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı

, 'in 24. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hüseyir Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo mavili ekip 3 eksikle idmanı tamamladı.

, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Sturridge, Hosseini ve Ahmet Canbaz katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Bordo-mavililer antrenmanda maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman sonrasında ise Manoel Messias için kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu.

, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 26.02.2020
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