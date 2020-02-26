Trabzonspor 16 günde 5 maç oynayacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 16 günde 5 maç oynayacak

16 günde 5 maç oynayacak

Trabzonspor 16 günde 5 maç oynayacak

, kupa ve ligde 16 günde yapacakları zorlu 5 mücadele öncesi oyuncularını uyardı ve herkesin hazır olmasını istedi. 'in 24. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bir maçı eksik olmasına rağmen topladığı 45 puanla ligde ikinci olan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan , 'nda da yoluna devam ediyor. 16 günlük süre içinde kupa ve ligde 5 maça bordo-mavililerde hedef bu zorlu periyotu kayıpsız geçmek.

TRABZONSPOR 16 GÜNDEN 5 MAÇ OYNAYACAK
Trabzonspor'un zorlu 5 maçlık periyota, 29 Şubat Cumartesi günü ile maçıyla başlayacak. Bordo-mavililer 3 Mart Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ezeli rakibi 'yi evinde konuk edecek. Daha sonra 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda FK ile karşılaşacak olan temsilcisi, deprem nedeniyle ertelenen deplasmandaki maçını ise 11 Mart Çarşamba günü oynayacak. Trabzonspor, 15 Mart Pazar günü ise şampiyonluk mücadelesinde yarıştığı rakiplerinden 'i sahasında konuk edecek ve bu maç ile zorlu fikstürünü tamamlayacak.

GENÇ TEKNİK ADAM UYARDI
Trabzonspor , zorlu fikstür öncesi oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu. Genç teknik adam müsabakalara maç maç baktığını her fırsatta oyuncularına hatırlatırken, takım olarak bu doğrultuda hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Bir maç oynamadan diğerini düşünmenin kendilerine bir faydasının olmayacağını yineleyen Çimşir, bütün oyuncularına ligde ve kupada ihtiyacı olduğunu belirterek, herkesin kendisini hazır tutmasını istedi.

  1. 26.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor 16 günde 5 maç oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN