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26 Şubat 2020, Çarşamba
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'den müthiş istatistik!

Hüseyin Çimşir'den müthiş istatistik!

Bu sezon şampiyonluk ümidiyle başlayan , hedefine emin adımlarla ilerliyor. Genç teknik direktörü ile çıktığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer bu çıkışını karşısındada sürdürmek istiyor.

40 yaşındaki teknik adamıyla 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, karşısında kazanarak zirve yolunda bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor

, yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek zirve mücadelesinde bir engeli daha aşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken Çaykur Rizespor karşısında da kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Çimşir ile sahasında 'yı 6-0, 'yi 2-1 yenen ekibi, 'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra yine evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndü. Karadeniz ekibi, 40 yaşındaki teknik adamıyla 2,6 puan ortalamasıyla zirvede de ağırlığını hissettirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA SAHASINDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında başarılı sonuçlar alırken sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, komşusuyla sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

FUTBOLCULARINI UYARIYOR

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenmanlarda futbolcularını sık sık uyarıyor. Bordo-mavili takımın teknik adamı, futbolculardan doğru pozisyon almalarını ve bunu muhafaza etmelerini isteyerek, "Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Doğru pozisyon problemi çözüyor. Buna dikkat edelim." şeklinde uyarılarda bulunuyor.

  1. 26.02.2020
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