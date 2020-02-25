Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'tan Real Madrid açıklaması | Trabzonspor haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth'tan flaş Real Madrid açıklaması!

'un yıldızı Sörloth'tan açıklaması

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'tan Real Madrid açıklaması

'in 23'üncü haftasında şampiyonluk mücadelesi veren deplasmanda ile 2-2 berabere kalmıştı. Zorlu karşılaşmaya damgasını vuran isim se Fırtına'nın 2 gol ile yıldızlaşan ismi Sörloth olmuştu. Performansını gün geçtikçe yukarılara çıkartan Sörloth için 'in devreye girdiği iddia edilmişti. Sörloth bu iddiaların ardından açıklamalarda bulundu.

'un Norveçli golcüsü , basınına önemli açıklamalarda bulundu. 'in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth, "Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey." cevabını verdi.

ile oynadıkları maç sonrası bu haberleri gördüğünü söyleyen Sörloth, "Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasına gittim. Snapchat'te arkadaşlarımla kurduğum gruba baktım ve bu haberleri gördüm. Böyle bir maç sonrası bu haberleri görmek özel hissettirdi. Ben elimden geleni yapmak ve mücadelemi sürdürmek istiyorum. Trabzonspor'da da böyle yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon 'nda 3, Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.


  1. 25.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'tan Real Madrid açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN