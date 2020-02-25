Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'tan Real Madrid açıklaması
Süper Lig'in 23'üncü haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmıştı. Zorlu karşılaşmaya damgasını vuran isim se Fırtına'nın 2 gol ile yıldızlaşan ismi Sörloth olmuştu. Performansını gün geçtikçe yukarılara çıkartan Sörloth için Real Madrid'in devreye girdiği iddia edilmişti. Sörloth bu iddiaların ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Danimarka basınına önemli açıklamalarda bulundu. Real Madrid'in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth, "Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey." cevabını verdi.
Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bu haberleri gördüğünü söyleyen Sörloth, "Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasına gittim. Snapchat'te arkadaşlarımla kurduğum gruba baktım ve bu haberleri gördüm. Böyle bir maç sonrası bu haberleri görmek özel hissettirdi. Ben elimden geleni yapmak ve mücadelemi sürdürmek istiyorum. Trabzonspor'da da böyle yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.
- 25.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'tan Real Madrid açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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