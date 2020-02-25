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Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif

Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilen ve gösterdiği performansla Süper Lig'i alt üst eden Alexander Sörloth için sürpriz bir ekip devreye girdi. Norveç basınına göre İspanyol devi, Sörloth için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar...

25 Şubat 2020 Salı 10:28 Güncelleme: 25.02.2020 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





