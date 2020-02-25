Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif

Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilen ve gösterdiği performansla Süper Lig'i alt üst eden Alexander Sörloth için sürpriz bir ekip devreye girdi. Norveç basınına göre İspanyol devi, Sörloth için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar...
25 Şubat 2020 Salı 10:28 Güncelleme: 25.02.2020 10:34
Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif

Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Trabzonspor'da en çok dikkat çeken isim Alexander Sörloth oldu.

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Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif

Bordo-mavili formayla 34 karşılaşmaya çıkan Sörloth, 24 gol 6 asistlik performansıyla rakamları alt üst etti.

Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif

DEĞERİNİ 6 AYDA YÜZDE 67 ARTIRDI

6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan genç forvet, attığı gollerle değerini yüzde 67 oranında artırarak 10 milyon euro'ya çıkardı.

Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif

CARDOZO'YU GEÇTİ GÖZÜ ŞOTA'DA

22 maçta 19 golle Süper Lig'in gol krallığında zirvede yer alan Norveçli futbolcu, Trabzonspor tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu olurken, gözünü Şota'nın 25 gollük rekoruna dikti.

Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif

RAKİPLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Şu ana kadar 19 gol kaydeden 24 yaşındaki santrfor, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşlaşmasında ise 2 gol kaydetti.

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