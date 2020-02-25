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Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif
Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilen ve gösterdiği performansla Süper Lig'i alt üst eden Alexander Sörloth için sürpriz bir ekip devreye girdi. Norveç basınına göre İspanyol devi, Sörloth için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar...
25 Şubat 2020 Salı 10:28 Güncelleme: 25.02.2020 10:34
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RAKİPLERİ BOŞ GEÇMEDİ
Şu ana kadar 19 gol kaydeden 24 yaşındaki santrfor, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşlaşmasında ise 2 gol kaydetti.
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