James Rodriguez transfer tekliflerini reddetti!

İspanyol basınında yer alan habere göre; İngiliz devleri yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için yarışacak. Ayrıca Rodriguez'in Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği ve teknik direktör Zinedine Zidane'nin gözüne girmeyi hedeflediği de belirtildi.

Bu sezon 9 maçta forma giyen ve 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Kolombiyalı oyuncunun, eflatun-beyazlılarla 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.