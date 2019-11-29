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29 Kasım 2019, Cuma
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transfer tekliflerini reddetti!

James Rodriguez transfer tekliflerini reddetti!

'in Kolombiyalı orta saha oyuncusu ; , ve 'nin tekliflerini reddettiği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; İngiliz devleri yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için yarışacak. Ayrıca Rodriguez'in 'den ayrılmayı düşünmediği ve teknik direktör 'nin gözüne girmeyi hedeflediği de belirtildi.

Bu sezon 9 maçta forma giyen ve 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Kolombiyalı oyuncunun, eflatun-beyazlılarla 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 29.11.2019
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