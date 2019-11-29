James Rodriguez transfer tekliflerini reddetti!
Real Madrid'in Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez; Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin tekliflerini reddettiği belirtildi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; İngiliz devleri yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için yarışacak. Ayrıca Rodriguez'in Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği ve teknik direktör Zinedine Zidane'nin gözüne girmeyi hedeflediği de belirtildi.
Bu sezon 9 maçta forma giyen ve 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Kolombiyalı oyuncunun, eflatun-beyazlılarla 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 29.11.2019
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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