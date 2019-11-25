Eden Hazard Mbappe'yi Real Madrid'e getirmek istiyor

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'e sezon başında transfer olan Belçikalı futbolcu Eden Hazard, Fransız basınından Le Parisien'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'le oynayacakları maç öncesi Kylian Mbappe'ye övgüler yağdıran tecrübeli futbolcu, genç yıldız hakkında şunları dile getirdi:

Kylian şu an PSG'nin oyuncusu. Paris'teki sezonuna odaklandığını düşünüyorum. Kafasının içinde değilim, gelecekte neler yapacağını bilmiyorum ama emin olduğum şey çok yetenekli bir futbolcu olduğu. Birkaç yıl içinde dünyanın en iyisi olacak. Böyle devam ederse, tarihe geçecektir.

Fransız futbolcunun Real Madrid'e transferine ilişkin de konuşan Hazard, sözlerine şöyle devam etti:

Her futbolcunun hayali en iyi isimlerle yan yana oynamaktır. Eğer transfer hakkım olsaydı, Mbappe'yi yarın Real'e getirirdim. Ancak buna karar verecek olan ben değilim. Fikrimin alınacağını da düşünmüyorum.



