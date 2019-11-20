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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'den 'e olay gönderme!

Gareth Bale'den Real Madrid'e olay gönderme!

ile ipleri koparma noktasına gelen Galli futbolcu , ülkesinin bileti aldığı maç sonrası eflatun-beyazlı ekibe gönderme içeren flama açarak yeniden gündem oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de forma giyen ancak teknik direktör ile yıldızı barışmayan , Galler'in vizesi aldığı maç sonrası ilginç bir tavır sergiledi.

İspanyol medyasında sakat olduğu dönemler sık sık golf oynadığı ve futbola konsantre olmadığı yönünde eleştirilen Bale, mücadelesi sonrası üzerinde "Galler, golf, Madrid. Bu sırayla..." yazılı Galler bayrağı açarak kahkahalar attı.

Real Madrid'e 2013 yılında Tottenham'dan transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.


  1. 20.11.2019
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