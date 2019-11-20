Gareth Bale'den Real Madrid'e olay gönderme!
Real Madrid ile ipleri koparma noktasına gelen Galli futbolcu Gareth Bale, ülkesinin EURO 2020 bileti aldığı maç sonrası eflatun-beyazlı ekibe gönderme içeren flama açarak yeniden gündem oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ancak teknik direktör Zinedine Zidane ile yıldızı barışmayan Gareth Bale, Galler'in EURO 2020 vizesi aldığı maç sonrası ilginç bir tavır sergiledi.
İspanyol medyasında sakat olduğu dönemler sık sık golf oynadığı ve futbola konsantre olmadığı yönünde eleştirilen Bale, Macaristan mücadelesi sonrası üzerinde "Galler, golf, Madrid. Bu sırayla..." yazılı Galler bayrağı açarak kahkahalar attı.
Real Madrid'e 2013 yılında Tottenham'dan transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
- 20.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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Toplam 1
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hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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