Gareth Bale'den Real Madrid'e olay gönderme!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ancak teknik direktör Zinedine Zidane ile yıldızı barışmayan Gareth Bale, Galler'in EURO 2020 vizesi aldığı maç sonrası ilginç bir tavır sergiledi.

İspanyol medyasında sakat olduğu dönemler sık sık golf oynadığı ve futbola konsantre olmadığı yönünde eleştirilen Bale, Macaristan mücadelesi sonrası üzerinde "Galler, golf, Madrid. Bu sırayla..." yazılı Galler bayrağı açarak kahkahalar attı.

Real Madrid'e 2013 yılında Tottenham'dan transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.



