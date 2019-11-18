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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Barça Martinez’i istiyor

Barça Martinez’i istiyor

, İnter'in yıldızı ile ilgilendiklerini duyurdu.

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, İnter'in yıldızı ile ilgilendiklerini duyurdu. 22 yaşındaki Arjantinli için, "Bütün bir oyuncu. Çok kaliteli" dedi. Lautaro, 2018'de 25 milyon euro'ya Inter'e 5 yıllık imza atmıştı.

  1. 18.11.2019
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