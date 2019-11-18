Barça Martinez’i istiyor

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, İnter'in yıldızı Lautaro Martinez ile ilgilendiklerini duyurdu. 22 yaşındaki Arjantinli için, "Bütün bir oyuncu. Çok kaliteli" dedi. Lautaro, 2018'de 25 milyon euro'ya Inter'e 5 yıllık imza atmıştı.