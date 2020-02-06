Real Madrid 3-4 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e soğuk duş... İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, Real Madrid'i 4 golle geçerek adını yarı finale yazdırdı. Zorlu Madrid deplasmanında rakibine zor anlar yaşatan Real Sociedad, mücadeleden 4-3 galip ayrılarak rakibine şok yaşattı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Odegaard, Alexander Isak (2), Mikel Merino kaydetti. Real Madrid'in gollerini Marcelo, Vinicius Junior ve Fernandez attı.

REAL 4-1'DEN DÖNEMEDİ!

Mücadelede bir ara 4-1 geriye düşen Real Madrid, skoru 4-3'e kadar getirdi ancak maçı uzatmalara taşıyacak golü bulamayınca sahadan mağlup ayrıldı ve Kral Kupası'nda çeyrek finalde veda etti.

Real Sociedad'da Andoni Gorosabel 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Real Madrid, bir sonraki maçına 9 Şubat Günü La Liga'da Osasuna deplasmanında çıkacak. Real Sociedad ise 9 Şubat günü La Liga'da, Athletic Bilbao'yu sahasında konuk edecek.