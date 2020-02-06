Real Madrid 3-4 Real Sociedad | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 4-3 galip ayrılarak Real Madrid'i kupanın dışına itti.
Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e soğuk duş... İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, Real Madrid'i 4 golle geçerek adını yarı finale yazdırdı. Zorlu Madrid deplasmanında rakibine zor anlar yaşatan Real Sociedad, mücadeleden 4-3 galip ayrılarak rakibine şok yaşattı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Odegaard, Alexander Isak (2), Mikel Merino kaydetti. Real Madrid'in gollerini Marcelo, Vinicius Junior ve Fernandez attı.
REAL 4-1'DEN DÖNEMEDİ!
Mücadelede bir ara 4-1 geriye düşen Real Madrid, skoru 4-3'e kadar getirdi ancak maçı uzatmalara taşıyacak golü bulamayınca sahadan mağlup ayrıldı ve Kral Kupası'nda çeyrek finalde veda etti.
Real Sociedad'da Andoni Gorosabel 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Real Madrid, bir sonraki maçına 9 Şubat Günü La Liga'da Osasuna deplasmanında çıkacak. Real Sociedad ise 9 Şubat günü La Liga'da, Athletic Bilbao'yu sahasında konuk edecek.
- 06.02.2020
- Güncelleme: 06.02.2020 22:57
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