Real Madrid Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain ile Real Madrid Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi PSG'nin 12, Real Madrid'in 7 puanı bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçta ev sahibi PSG sahadan 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Zorlu karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Paris Saint Germain: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Di Maria, Icardi, Mbappe

REAL MADRİD - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Real Madrid ile PSG arasındaki mücadele 26 Kasım Salı saat 23:00'te başlayacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı beIN Sports HD 2'den canlı izlenebilecek. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Avrupa kupaları tarihinde Real Madrid ile PSG arasında oynanan dokuz maçın dördünü İspanyol ekibi, üçünü Fransız temsilcisi kazandı (2B).

PSG'yi konuk ettiği dört maçın üçünü kazanan Real Madrid, diğer karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi haftasında Real Madrid'i 3-0 yenen PSG, Mart 1994'ten bu yana rakibini ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Fransız takımlarını konuk ettiği 11 Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanan ve yenilgi almayan Real Madrid (3B), son beş karşılaşmadan galip ayrıldı ve sadece bir gol yedi (15 gol attı).

İspanyol takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden PSG, turnuva tarihinde aynı ülke temsilcilerine karşı en uzun serisini yaşıyor.

Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı 18 teknik direktörün 15'ini yenmeyi başardı. Fransız teknik adamın mağlup edemediği üç rakibinden biri Thomas Tuchel (2B 1M).

Keylor Navas, PSG formasıyla çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol yemedi. Turnuva tarihinde yeni takımıyla çıktığı ilk beş karşılaşmada da gole kapama yapan sadece iki isim var: Keylor Navas (2015/16; Real Madrid'le 8 maç) & Miguel Ángel Moyá (2014; Atlético Madrid'de 5 maç).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası atan iki oyuncudan biri olan Toni Kroos (15; José Callejón ile birlikte), aynı zamanda akan oyunda en fazla şutla sonuçlanan pas sekanslarında yer alan isim konumunda (37).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta sekiz gol atan PSG forveti Mauro Icardi, karşılaştığı beş takımın dördünün filelerini havalandırdı. Arjantinli oyuncunun gol atamadığı tek rakibi Real Madrid.

Real Madrid forması giyen Rodrygo, Galatasaray'a attığı üç golle Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en genç ikinci oyuncu oldu (18 yıl 301 gün).