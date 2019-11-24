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24 Kasım 2019, Pazar
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'nin genç yıldızını istiyor

Real Madrid Chelsea'nin genç yıldızını istiyor

, 'nin genç yıldızı 'yi transfer etmek istiyor. Ancak 19 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalaması Madrid'in işini zorlaştırıyor.

'da Barcelona ile birlikte ilk iki sırayı paylaşan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan , bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık veriyor. İspanyol ekibi, geleceğe de yatırım yapma adına 'nin 19'luk yıldızı 'yi gözüne kestirdi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı ile Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın yakından takip ettiği yetenekli oyuncu için mavilerin 150 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.


5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Yeni sezon öncesi Hudson-Odoi'yi Bayern Münih de renklerine bağlamak istemiş ancak Chelsea'nin istediği rakamlara ulaşamamıştı. ekibi de Teknik Direktör 'ın talimatıyla Hudson-Odoi'nin de içinde bulunduğu birçok genç oyuncuyla yeni sözleşmeler imzaladı. Kylian Mbappe, Erling Haaland gibi futbolcuların da yer aldığı bir transfer listesi hazırlayan Madrid, 2024'e kadar mukavelesini uzatan sol kanat oyuncusu için nabız yoklayacak.


Real Madrid, aynı zamanda Gareth Bale'e bir teklif gelmesi halinde devre arasında transfere onay vereceği ve buradan gelecek bonservis ücretiyle Chelsea'nin kapısını daha güçlü çalmayı da hedeflediği gelen bilgiler arasında.

  1. 24.11.2019
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