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Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın cezaları şaşırttı!
Premier Lig'in köklü kulübü Chelsea, Sarri'yle yolların ayrılmasının ardından takımın başına kulübün efsanelerinden olan Frank Lampard'ı getirmişti. Kısa sürede başarılı bir grafik çizen Lampard, takım içerisinde disiplini sağlamak adına ilginç bir yönteme başvurdu. İngiliz teknik adam bir kurallar listesi hazırladı ve kurallara uymayan oyunculara para cezası verme kararı aldı. İşte Lampard kanunları...
12 Kasım 2019 Salı 21:53
Güncelleme: 12.11.2019 21:57
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Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın cezaları şaşırttı!
Premier Lig'de Sarri'nin ardından Chelsea'nin yönetimini alan kulübün efsanelerinden Lampard gösterdiği başarılı grafikle takdir topluyor.
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Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın cezaları şaşırttı!
Takımın genç kadrosuyla üçüncü sıraya çıkmayı başaran İngiliz çalıştırıcı Premier Lig'de ekim ayının menajeri seçilmeyi başarmıştı.
Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın cezaları şaşırttı!
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıkmlamada Lampard şampiyonluk yarışında yer almadıklarını genç oyuncularla bir geçiş döneminde olduklarını dile getirmişti.
Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın cezaları şaşırttı!
Takımda birçok genç ismin bulunduğu Chelsea'de Lampard'ın disiplini sağlamak adına başvurduğu yöntem ise oldukça dikkat çekici.
Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın cezaları şaşırttı!
Kulüp binasında duvara asılan Lampard imzalı kurallar listesinde disiplinsiz davranan oyunculara yönelik 500£ ila 20.000£ arasında cezalar bulunuyor.