Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın cezaları şaşırttı!

Premier Lig'in köklü kulübü Chelsea, Sarri'yle yolların ayrılmasının ardından takımın başına kulübün efsanelerinden olan Frank Lampard'ı getirmişti. Kısa sürede başarılı bir grafik çizen Lampard, takım içerisinde disiplini sağlamak adına ilginç bir yönteme başvurdu. İngiliz teknik adam bir kurallar listesi hazırladı ve kurallara uymayan oyunculara para cezası verme kararı aldı. İşte Lampard kanunları...