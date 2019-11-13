Chelsea Giroud'nun bonservisini belirledi
Chelsea'de teknik direktör Lampard'ın gözüne giremeyen ancak Fransa Milli Takımı ile gollerine devam eden Olivier Giroud için Chelsea'nin talep ettiği rakam ortaya çıktı. Golcü isimle Fenerbahçe de ilgilenmişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Fransız forvet Olivier Giroud'nun ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin de bir dönem ilgilendiği 32 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında en ciddi olanı ise İtalyan temsilcisi Inter.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İngiliz ekibi, 6 ay sözleşmesi kalan Giroud için bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro talep ediyor.
Giroud'nun da ayrılığa sıcak baktığı bildirilirken, Fransız yıldızın EURO 2020'de milli takım kadrosuna alınmak istediği ve bu nedenle düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi.
- 13.11.2019
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