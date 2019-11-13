Chelsea Giroud'nun bonservisini belirledi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea Giroud'nun bonservisini belirledi

Giroud'nun bonservisini belirledi

Chelsea Giroud'nun bonservisini belirledi

'de teknik direktör Lampard'ın gözüne giremeyen ancak Fransa Milli Takımı ile gollerine devam eden için Chelsea'nin talep ettiği rakam ortaya çıktı. Golcü isimle Fenerbahçe de ilgilenmişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de forması giyen Fransız forvet 'nun ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin de bir dönem ilgilendiği 32 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında en ciddi olanı ise İtalyan temsilcisi Inter.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İngiliz ekibi, 6 ay sözleşmesi kalan Giroud için bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro talep ediyor.

Giroud'nun da ayrılığa sıcak baktığı bildirilirken, Fransız yıldızın EURO 2020'de milli takım kadrosuna alınmak istediği ve bu nedenle düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea Giroud'nun bonservisini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN