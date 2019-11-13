Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. 2016 yılında İngiliz ekibinin başına geçen İspanyol teknik adam City'de 2'si Premir Lig olmak üzere toplamda 5 kupa kazanmıştı. Guardiola'nın 3 yılda büyük başarılara imza atmasına rağmen İngiltere'de mutsuz olduğu iddia edildi. İşte son gelişmeler...
13 Kasım 2019 Çarşamba 15:13
Güncelleme: 13.11.2019 15:13
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Premier Lig'de Liverpool'a 3-1 mağlup olmasının ardından rakibinin 9 puan gerisine düşen Manchester City'de Pep Guardiola paniği yaşanıyor.
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2016'yılında Manchester City'nin başına geçen İspanyol teknik adam ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
1 Tem 2016'da göreve başlayan ve toplamda Manchester City ile 5 kupa kaldıran Guardiola'nın İngiltere'de mutsuz olduğu iddia edildi.
Alman basınında yer alan haberde Guardiola'nın gelecek sezon City'nin başında olmayacağı iddiası ortaya atıldı.
GUARDIOLA DÖNÜYOR MU?
İngiltere Premier Lig ekipleri arasında yer alan ManchesterCity'nin teknik direktörü PepGuardiola'nın ismi, eski takımı BayernMünih ile anılıyor.