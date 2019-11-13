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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. 2016 yılında İngiliz ekibinin başına geçen İspanyol teknik adam City'de 2'si Premir Lig olmak üzere toplamda 5 kupa kazanmıştı. Guardiola'nın 3 yılda büyük başarılara imza atmasına rağmen İngiltere'de mutsuz olduğu iddia edildi. İşte son gelişmeler...
13 Kasım 2019 Çarşamba 15:13 Güncelleme: 13.11.2019 15:13
Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!

Premier Lig'de Liverpool'a 3-1 mağlup olmasının ardından rakibinin 9 puan gerisine düşen Manchester City'de Pep Guardiola paniği yaşanıyor.

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Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!

2016'yılında Manchester City'nin başına geçen İspanyol teknik adam ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!

1 Tem 2016'da göreve başlayan ve toplamda Manchester City ile 5 kupa kaldıran Guardiola'nın İngiltere'de mutsuz olduğu iddia edildi.

Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!

Alman basınında yer alan haberde Guardiola'nın gelecek sezon City'nin başında olmayacağı iddiası ortaya atıldı.

Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!

GUARDIOLA DÖNÜYOR MU?

İngiltere Premier Lig ekipleri arasında yer alan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın ismi, eski takımı Bayern Münih ile anılıyor.

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