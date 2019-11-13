Avrupa'yı sallayan Guardiola bombası!

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. 2016 yılında İngiliz ekibinin başına geçen İspanyol teknik adam City'de 2'si Premir Lig olmak üzere toplamda 5 kupa kazanmıştı. Guardiola'nın 3 yılda büyük başarılara imza atmasına rağmen İngiltere'de mutsuz olduğu iddia edildi. İşte son gelişmeler...

13 Kasım 2019 Çarşamba 15:13 Güncelleme: 13.11.2019 15:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





