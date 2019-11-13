Merih Demiral'ı transfer etmek için o ismi satacaklar!
Milli formayla EURO 2020 elemelerinde çıktığı maçlarda hırsı ve başarılı müdahaleleri ile dikkat çeken Merih Demiral'ın ocak ayı yaklaştıkça talipleri artıyor. Milli futbolcu için son iddia İtalya'dan geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Kasım 2019 Çarşamba 14:26
Güncelleme: 13.11.2019 14:26
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Juventus'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Sarri'nin yeterince süre vermediği Merih Demiral'ın talipleri artıyor.
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Milli Takım formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli stoperle ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
La GazzettadelloSport'ta yer alan habere göre Milan, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Merih için ocak ayında bir kez daha nabız yoklamaya hazırlanıyor.
Haberin detayında Milano ekibinin milli yıldızın transferi için kaynak yaratmak istediği ifade edildi.
Sezon başında Atalanta'dan 24 milyon Euro karşılığında transfer edilen FranckKessie'yi gözden çıkaran Milan'ın, Fildişi Sahilli oyuncuyu isteyen ve 20 milyon Euro'dan fazla teklif etmeye hazır olan Wolverhampton'a göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.