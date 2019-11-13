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Emre Demir ile ilgili şaşırtan gerçek! Her gole 1 lira...
Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçen Kayseri'nin 15 yaşındaki yeteneği Emre Demir'in ailesi 15 yaşındaki genç yıldız ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anne Demir, "Babası, Emre'yi 4 yaşındayken futbola alıştırıp kanına girdi" derken, Baba Demir ise, "Emre daha 4 yaşındayken Mersin'de sokakta çocuklarla bire bir maç yaptırıyordum." ifadelerini kullandı. İşte Emre Demir'in ilginç hikayesi...
13 Kasım 2019 Çarşamba 12:17
Güncelleme: 13.11.2019 12:25
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Geçtiğimiz hafta sonu Gençlerbirliği maçında teknik direktör Bülent Uygun'un oyuna aldığı Kayserisporlu 15 yaşındaki Emre Demir, attığı gol ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu. Emre'nin gösterdiği başarı ailesini de gözyaşlarına boğdu.
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Babası Hayrettin Demir (45) tribünde, annesi Hacire Demir (40) ise evde televizyon karşısında büyük sevinç yaşadı. Sabah'a konuşan Demir ailesi, Emre'nin futbola başlama hikâyesi ve yaşadıklarını anlattı…
Emre'nin ağabeyinin de futbolcu olduğunu, kendisinin de amatör küme takımında kalecilik yaptığını belirten Baba Hayrettin Demir, "Emre'nin ağabeyi Emrah, 2008'de Çanakkale Dardanelspor'a transfer olunca Emre'yle baş başa kaldık.
ŞOTA TAKIMA ALDI
Ben bu süreçte Emre'ye 4 yaşındayken Mersin'de sokakta çocuklarla bire bir maç yaptırıyordum. Biraz büyüyünce videolarını çekerek Youtube'a attım. Kayserispor Altyapı Sorumlusu Hakan Ertürk hocamız bu videoyu izlemiş. Bana ulaşarak Emre'yi Kayseri'ye davet etti. O dönemin Kayserispor Teknik Direktörü Şota tarafından beğenilerek altyapıya alındı" şeklinde konuştu.
Emre Demir, Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü attı.