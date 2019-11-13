A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti

UEFA EURO 2020 Elemeleri kapsamında Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın neşeli görüntüsü dikkat çekmişti. Son iki karşılaşmadan 1 puan alarak EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyecek olan milliler gözünü liderliğe dikti. Grubu lider olarak tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefleyen milli takımda coşku oldukça yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş de İzlanda karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Milli Takımımızın İzlanda karşısındaki sahaya çıkması beklenen ilk 11...
13 Kasım 2019 Çarşamba 08:15 Güncelleme: 13.11.2019 08:15
A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti

A Milli Takımımız dün Riva'da gerçekleştirilen idmanla İzlanda maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Ay-Yıldızlılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

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A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti

Sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, antrenman sahasında takımdan ayrı olarak kendileri için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti

ŞENOL GÜNEŞ 6 PUAN İSTİYOR

İzlanda maçı öncesi bugün bir basın toplantısı yapacak olan Şenol Güneş liderlikten başka bir şey düşünmüyor.

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti

Tecrübeli teknik direktör antrenmanlarda oyuncularına sık sık lilerliğin öneminden bahsederek takımı İzlanda maçına hazırlıyor...

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti

DERSİMİZ DURAN TOPLAR

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde son iki maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, kalesini gole kapatmak istiyor. Kalesinde gördüğü 3 golü de duran toplardan yiyen milliler, antrenmanlarda duran top organizasyonları üzerinde çalışıyor.

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