A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti

UEFA EURO 2020 Elemeleri kapsamında Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın neşeli görüntüsü dikkat çekmişti. Son iki karşılaşmadan 1 puan alarak EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyecek olan milliler gözünü liderliğe dikti. Grubu lider olarak tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefleyen milli takımda coşku oldukça yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş de İzlanda karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Milli Takımımızın İzlanda karşısındaki sahaya çıkması beklenen ilk 11...

13 Kasım 2019 Çarşamba 08:15 Güncelleme: 13.11.2019 08:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





