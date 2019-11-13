A Milli Futbol Takımımızın İzlanda maçı 11'i netleşti
UEFA EURO 2020 Elemeleri kapsamında Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın neşeli görüntüsü dikkat çekmişti. Son iki karşılaşmadan 1 puan alarak EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyecek olan milliler gözünü liderliğe dikti. Grubu lider olarak tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefleyen milli takımda coşku oldukça yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş de İzlanda karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Milli Takımımızın İzlanda karşısındaki sahaya çıkması beklenen ilk 11...
13 Kasım 2019 Çarşamba 08:15
Güncelleme: 13.11.2019 08:15
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A Milli Takımımız dün Riva'da gerçekleştirilen idmanla İzlanda maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Ay-Yıldızlılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
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Sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, antrenman sahasında takımdan ayrı olarak kendileri için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
ŞENOL GÜNEŞ 6 PUAN İSTİYOR
İzlanda maçı öncesi bugün bir basın toplantısı yapacak olan Şenol Güneş liderlikten başka bir şey düşünmüyor.
Tecrübeli teknik direktör antrenmanlarda oyuncularına sık sık lilerliğin öneminden bahsederek takımı İzlanda maçına hazırlıyor...
DERSİMİZ DURAN TOPLAR
UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde son iki maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, kalesini gole kapatmak istiyor. Kalesinde gördüğü 3 golü de duran toplardan yiyen milliler, antrenmanlarda duran top organizasyonları üzerinde çalışıyor.