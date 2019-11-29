Federico Valverde'nin çıkış bedeli 750 milyon euro! - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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'nin çıkış bedeli 750 milyon euro!

Federico Valverde'nin çıkış bedeli 750 milyon euro!

Genç orta saha oyuncusu ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan , fesih bedelini ise 750 milyon Euro olarak belirledi!

Haberde verilen bilgilere göre; 2016 yılında Uruguay'ın Penarol takımından 5 milyon Euro'ya alınan Valverde'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ve sözleşme fesih bedelinin 750 milyon Euro olduğu belirtildi.



21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon eflatun-beyazlılarda 12 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

  1. 29.11.2019
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