Federico Valverde'nin çıkış bedeli 750 milyon euro!

Haberde verilen bilgilere göre; 2016 yılında Uruguay'ın Penarol takımından 5 milyon Euro'ya alınan Valverde'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ve sözleşme fesih bedelinin 750 milyon Euro olduğu belirtildi.





21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon eflatun-beyazlılarda 12 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.