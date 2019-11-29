Federico Valverde'nin çıkış bedeli 750 milyon euro!
Genç orta saha oyuncusu Federico Valverde ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Real Madrid, fesih bedelini ise 750 milyon Euro olarak belirledi!
Haberde verilen bilgilere göre; 2016 yılında Uruguay'ın Penarol takımından 5 milyon Euro'ya alınan Valverde'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ve sözleşme fesih bedelinin 750 milyon Euro olduğu belirtildi.
21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon eflatun-beyazlılarda 12 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
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