Real Madrid Alaves deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, zorlu geçen Alaves deplasmanından 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid'in golleri defans oyuncuları Sergio Ramos (Dk. 51) ve Dani Carvajal'dan (Dk. 69) geldi.
Ev sahibi Alaves'in tek golünü ise Sergio Ramos'un sebep olduğu penaltıda 65. dakikada topu ağlara gönderen Lucas Perez kaydetti. Real Madrid bu galibiyetle puanını 31'e yükseltip, Barcelona'yı (28) geçerek liderliğe oturdu.
Barcelona, 15. haftanın önemli karşılaşmasında pazar günü deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynayacak.
Alaves ise 18 puanda kaldı.
- 30.11.2019
- Dündar Keşaplı'dan Burak Yılmaz açıklaması!
- Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür bakın nerede ve nasıl görüntülendi! İZLE
- Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
- Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi"
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Real Madrid Alaves deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.