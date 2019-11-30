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30 Kasım 2019, Cumartesi
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deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı

Real Madrid Alaves deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 15. haftasında , zorlu geçen deplasmanından 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 'in golleri defans oyuncuları Sergio Ramos (Dk. 51) ve Dani Carvajal'dan (Dk. 69) geldi.

Ev sahibi 'in tek golünü ise Sergio Ramos'un sebep olduğu penaltıda 65. dakikada topu ağlara gönderen Lucas Perez kaydetti. Real Madrid bu galibiyetle puanını 31'e yükseltip, Barcelona'yı (28) geçerek liderliğe oturdu.

Barcelona, 15. haftanın önemli karşılaşmasında pazar günü deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynayacak.

Alaves ise 18 puanda kaldı.

  1. 30.11.2019
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