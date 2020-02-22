Haaland'dan Sörloth'a mesaj: Kuzey'in Kralı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Alexander Sörloth'a Erling Haaland'dan övgü geldi. Beşiktaş maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Sörloth, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü ve aynı zamanda Alexander Sörloth'un Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Erling Haaland, ''Kuzeyin Kralı'' yorumunu yaptı. Alexander Sörloth da Haaland'ın mesajına yanıt verdi.

İşte o mesaj ve Sörloth'un cevabı...





