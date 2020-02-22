Haaland'dan Sörloth'a mesaj: Kuzey'in Kralı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haaland'dan Sörloth'a mesaj

Haaland'dan Sörloth'a mesaj: Kuzey'in Kralı

Haaland'dan Sörloth'a mesaj: Kuzey'in Kralı

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve iki ekip de puanları paylaştı. Mücadeleye 2 gol atan damga vurdu. Yıldız futbolcunun bu performansına Norveç 'ndan arkadaşı da kayıtsız kalmadı.

'un yıldız futbolcusu 'a 'dan övgü geldi. maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Sörloth, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına 'un yıldız golcüsü ve aynı zamanda Alexander Sörloth'un Norveç 'ndan arkadaşı olan Erling Haaland, '''' yorumunu yaptı. Alexander Sörloth da Haaland'ın mesajına yanıt verdi.

İşte o mesaj ve Sörloth'un cevabı...


  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 00:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haaland'dan Sörloth'a mesaj: Kuzey'in Kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN