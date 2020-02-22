Haaland'dan Sörloth'a mesaj: Kuzey'in Kralı
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve iki ekip de puanları paylaştı. Mücadeleye 2 gol atan Alexander Sörloth damga vurdu. Yıldız futbolcunun bu performansına Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı Erling Haaland da kayıtsız kalmadı.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Alexander Sörloth'a Erling Haaland'dan övgü geldi. Beşiktaş maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Sörloth, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü ve aynı zamanda Alexander Sörloth'un Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Erling Haaland, ''Kuzeyin Kralı'' yorumunu yaptı. Alexander Sörloth da Haaland'ın mesajına yanıt verdi.
İşte o mesaj ve Sörloth'un cevabı...
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 00:36
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Haaland'dan Sörloth'a mesaj: Kuzey'in Kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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