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01 Aralık 2019, Pazar
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Uluslar Ligi'nden 4 takım katılacak

Uluslar Ligi'nden 4 takım katılacak

'de yer alacak son 4 takım, Mart 2020'deki Uluslar Ligi play-off maçları sonucunda belli olacak.

EURO 2020'de yer alacak son 4 takım, Mart 2020'deki Uluslar Ligi play-off maçları sonucunda belli olacak. Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda- Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda B. Hersek- K. İrlanda ve Slovakya-İrlanda, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşılaşacak.

  1. 1.12.2019
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