Uluslar Ligi'nden 4 takım katılacak

EURO 2020'de yer alacak son 4 takım, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonucunda belli olacak. Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda- Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda B. Hersek- K. İrlanda ve Slovakya-İrlanda, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşılaşacak.