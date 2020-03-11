Trabzonspor'da Sörloth oyuna devam edemedi!
Süper Lig'de Trabzonspor ertelenen maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35'inci dakikasında bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Sörloth rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Badou Ndiaye dahil oldu.
Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında Bordo-mavililer Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Novak, 30'uncu dakikasında da Sosa'nın attığı golle 2-0'ı yakaladı.
KORKUTAN SAKATLIK
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sörloth'un yerine oyuna Ndiaye girdi.
Golcü oyuncunun sağlık durumu maçın sonrasında yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 20:53
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Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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