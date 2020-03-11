Trabzonspor'da Sörloth oyuna devam edemedi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'da oyuna devam edemedi!

Trabzonspor'da Sörloth oyuna devam edemedi!

'de ertelenen maçta deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35'inci dakikasında bordo-mavililerin Norveçli golcüsü rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Badou Ndiaye dahil oldu.

'in 19. haftasının erteleme maçında , deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Bordo-mavililer Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Novak, 30'uncu dakikasında da Sosa'nın attığı golle 2-0'ı yakaladı.

KORKUTAN SAKATLIK

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander , Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sörloth'un yerine oyuna Ndiaye girdi.

Golcü oyuncunun sağlık durumu maçın sonrasında yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 20:53
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