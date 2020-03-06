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06 Mart 2020, Cuma
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Obi Mikel'den resmi açıklama! ...

Obi Mikel'den resmi açıklama! Chelsea...

Sezon başında 'un kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı yıldız , hakkında çıkan spekülasyonlarına ilişkin konuştu.  Afrika basınında yer alan haberlerde mavi beyazlıların kendisine antrenörlük teklifi yaptığı iddia edilirken, Mikel bu söylentileri sert bir dille yalanladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'un tecrübe abidesi ismi Obi Mikel için Afrika basınında 'Chelsea'den antrenörlük teklifi geldi' haberleri yer alırken, yıldız futbolcu bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Nijerya Milli Takım kaptanı ile kısa süre önce Başkanı Roman Abromovich'in temasa geçtiği ve kendisine antrenörlük teklifi sunduğu iddia edilmişti.

Mikel, yaptığı açıklamada çıkan bu haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtirken, Chelsea'nin geçmişten bugüne kendisinin evi gibi olduğunu ancak böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini aktardı.

Mikel, yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse bu tür hikayelerin nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Haberlere şaşırdım çünkü ben ve kulübüm, antrenörlük işi ile ilgili Chelsea yönetimiyle toplantı yapmadık." ifadelerini kullandı.

"CHELSEA İLE TEMAS KURULURSA..."

Bordo mavili yıldız, konuşmasının devamında Chelsea'nin kendisine olası bir teklif sunması halinde memnuniyet duyacağını ancak bu haberlerin şu anlık yalan olduğunu aktarırken, "Chelsea sonsuza dek benim evim gibi olacak. Eğer bir temas kurulursa bundan memnuniyet duyarım ama şimdilik hepsi yalan söylentiler." ifadesini kullandı.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 10:02
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