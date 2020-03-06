Trabzonspor için sürpriz transfer! Kanga bedava geliyor
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen ve sarı lacivertlileri 2-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı cebine koyan Trabzonspor için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Buna göre bordo-mavililerin, sezon sonunda Çek ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona erecek Guelor Kanga ile iletişime geçtiği ve transferi bonservis ödemeden bitirmek için çalışmalara başladığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Trabzonspor'dan sürpriz hamle... Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan bordo mavililer, yaz transfer sezonu için düğmeye bastı. Gabon basınında yer alan bilgilere göre Guelor Kanga ile Trabzonsporlu yetkililer, temaslara başladı.
Gabonreview'in haberine göre, ara transfer döneminde de oyuncu ile ilgilenen Trabzonspor, bu girişimden sonuç alamamasının ardından transferi rafa kaldırmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bordo mavili kulüp, transferi sezon sonuna saklamıştı.
PRAG'I REDDETTİ
Sparta Prag'ın Kanga'yı takımda tutma çabası sonuçsuz kalırken, oyuncuya yeni sözleşme sunulsa da kabul görmediği ve sezon sonunda yıldız ismin bedelsiz olarak Trabzonspor'a katılmayı beklediği kaydedildi.
İSPANYA'DA 2 TALİP DAHA
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Kanga'nın tek talibi Trabzonspor değil... İspanyol ekipleri Leganes ve Celta Vigo'nun da oyuncuyu transfer etmek istedikleri ve gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.
Guelor Kanga, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 11 kez ağları sarstı ve 8 asiste imza attı. Öte yandan Kanga, 2010 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 13:05
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Trabzonspor için sürpriz transfer! Kanga bedava geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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