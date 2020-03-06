Trabzonspor için sürpriz transfer! Kanga bedava geliyor | GUELOR KANGA KİMDİR? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Sürpriz transfer! Guelor Kanga bedava geliyor

için sürpriz ! Kanga bedava geliyor

Trabzonspor için sürpriz transfer! Kanga bedava geliyor

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen ve sarı lacivertlileri 2-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı cebine koyan için sürpriz bir haberi gündeme geldi. Buna göre bordo-mavililerin, sezon sonunda Çek ekibi ile sözleşmesi sona erecek ile iletişime geçtiği ve transferi bonservis ödemeden bitirmek için çalışmalara başladığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'dan sürpriz hamle... Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan bordo mavililer, yaz sezonu için düğmeye bastı. Gabon basınında yer alan bilgilere göre ile Trabzonsporlu yetkililer, temaslara başladı.

Gabonreview'in haberine göre, ara transfer döneminde de oyuncu ile ilgilenen Trabzonspor, bu girişimden sonuç alamamasının ardından transferi rafa kaldırmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bordo mavili kulüp, transferi sezon sonuna saklamıştı.

PRAG'I REDDETTİ

'ın Kanga'yı takımda tutma çabası sonuçsuz kalırken, oyuncuya yeni sözleşme sunulsa da kabul görmediği ve sezon sonunda yıldız ismin bedelsiz olarak Trabzonspor'a katılmayı beklediği kaydedildi.

İSPANYA'DA 2 TALİP DAHA

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Kanga'nın tek talibi Trabzonspor değil... İspanyol ekipleri Leganes ve Celta Vigo'nun da oyuncuyu transfer etmek istedikleri ve gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.

Guelor Kanga, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 11 kez ağları sarstı ve 8 asiste imza attı. Öte yandan Kanga, 2010 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 13:05
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