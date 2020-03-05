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05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Sörloth'tan flaş transfer açıklaması! "Sorumsuzca olur"

'un golcüsü Sörloth'tan açıklaması: Sorumsuzca olur

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'tan transfer açıklaması: Sorumsuzca olur

'un Norveçli yıldızı gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda toplam 41 maça çıkan golcü isim, 29 gol ve 8 asistle büyük bir skor katkısı vermişti. 24 yaşındaki futbolcu bu performansla ve gibi takımlarla anılmaya başlanmıştı. Sörloth'tan çıkan dedikodularının ardından açıklama geldi.

formasıyla yıldızı parlayan ve 'de gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyan 'un adı transferde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya başladı.

Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Norveçli golcü sergilediği performansla ve ile anılmıştı. Yıldız futbolcu dedikodularıyla ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Sörloth, transfer konusunda şu anda konuşmanın sorumsuzca bir davranış olacağını söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Söylentileri duyuyorum. Bu söylentiler her zaman olur. Ancak ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklandım. Burada büyük bir takım ruhu ve olgusu var. Şampiyon olmak istiyoruz. Şu anda transfer hakkında konuşmak uygun değil ve bu aynı zamanda sorumsuzca bir davranış olur."

  1. 05.03.2020
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