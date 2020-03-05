Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'tan transfer açıklaması: Sorumsuzca olur

Trabzonspor formasıyla yıldızı parlayan ve Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyan Alexander Sörloth'un adı transferde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya başladı.

Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Norveçli golcü sergilediği performansla Bayern Münih ve Real Madrid ile anılmıştı. Yıldız futbolcu transfer dedikodularıyla ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Sörloth, transfer konusunda şu anda konuşmanın sorumsuzca bir davranış olacağını söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Söylentileri duyuyorum. Bu söylentiler her zaman olur. Ancak ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklandım. Burada büyük bir takım ruhu ve olgusu var. Şampiyon olmak istiyoruz. Şu anda transfer hakkında konuşmak uygun değil ve bu aynı zamanda sorumsuzca bir davranış olur."