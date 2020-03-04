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04 Mart 2020, Çarşamba
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Ligden sonra kupada da 2-1

Ligden sonra kupada da 2-1

Bordo-mavililer ’de 2-1’lik skorla geçtikten sonra ’nda da aynı skorla mağlup etti.

Bordo-mavililer 'de 2-1'lik skorla geçtikten sonra 'nda da aynı skorla mağlup etti. Henüz 1 Şubat'ta rakibini ekarte eden Fırtına, yarı final ilk maçını kazanarak avantaj elde etti. ekibi rövanşı kaybetmediği takdirde Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalacak. Rövanş maçı 21 Nisan 2020'de 'de oynanacak
  1. 4.3.2020
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