Fenerbahçe Öznur Kablo 73-61 Bellona Kayseri | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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Haberler Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Fenerbahçe

73-61 Bellona | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Öznur Kablo 73-61 Bellona Kayseri | MAÇ SONUCU

, maçında Bellona Basketbol'u 73-61 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Basketbolda maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona 'u 73-61 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Sarı-lacivertli takım, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçının galibiyle 5 Mart Perşembe günü yarı finalde karşılaşacak.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Anıl Veziroğlu

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Williams 11, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 11, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 14, Gray 17, Zandalasini 13, Esra Ural Topuz, Stokes 3, Gonzales 2

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 11, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gülse Uğur, 2, Ivankovic 4, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 24

1. PERİYOT: 25-9

DEVRE: 42-28

3. PERİYOT: 59-39

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.43 Kübra İmren Siyahdemir ( Basketbol)

  1. 03.03.2020
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