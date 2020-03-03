Fenerbahçe Öznur Kablo 73-61 Bellona Kayseri | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Öznur Kablo, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Sarı-lacivertli takım, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçının galibiyle 5 Mart Perşembe günü yarı finalde karşılaşacak.
SALON: Adana Atatürk
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Anıl Veziroğlu
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Williams 11, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 11, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 14, Gray 17, Zandalasini 13, Esra Ural Topuz, Stokes 3, Gonzales 2
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 11, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 2, Ivankovic 4, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 24
1. PERİYOT: 25-9
DEVRE: 42-28
3. PERİYOT: 59-39
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.43 Kübra İmren Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol)
- 03.03.2020
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