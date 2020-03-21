TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Karantinadayız
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncular ve kulüp çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandı açıklaması sonrası A Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Ene, "Biz de Fenerbahçe ile yakın temastaydık o nedenle karantinadayız" ifadelerini kullandı.
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