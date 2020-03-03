Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77-91 Çankaya Üniversitesi | MAÇ SONUCU
Çankaya Üniversitesi, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Çankaya Üniversitesi, yarı finalde 5 Mart Perşembe günü Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çankaya Üniversitesi, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.
Çankaya Üniversitesi, yarı finalde 5 Mart Perşembe günü Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.
SALON: Adana Atatürk
HAKEMLER: Erhan Gürsel, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Nazlı Güngör, Young 9, Williams 4, Miray Şahin, Vaughn 24, Sanem Gamze Zeren 8, Kübra Erat 7, Slonjsak 16, Nevin Kristen Vatansever 9
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Özge Karataş, White 22, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 20, Putnina 22, Zellous 9, Bahar Öztürk 6, Talbert 12, Nilay Aydoğan
1. PERİYOT: 25-25
DEVRE: 40-50
3. PERİYOT: 58-78
- 03.03.2020
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