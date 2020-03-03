Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77-91 Çankaya Üniversitesi | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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Haberler Basketbol Kupada ikinci yarı finalist Çankaya Üniversistesi

: 77-91 | MAÇ SONUCU

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77-91 Çankaya Üniversitesi | MAÇ SONUCU

, Basketbol çeyrek finalinde 'yi 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Çankaya Üniversitesi, yarı finalde 5 Mart Perşembe günü ile karşılaşacak.

Basketbolda maçında , Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

Çankaya Üniversitesi, yarı finalde 5 Mart Perşembe günü Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Nazlı Güngör, Young 9, Williams 4, Miray Şahin, Vaughn 24, Sanem Gamze Zeren 8, Kübra Erat 7, Slonjsak 16, Nevin Kristen Vatansever 9

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Özge Karataş, White 22, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 20, Putnina 22, Zellous 9, Bahar Öztürk 6, Talbert 12, Nilay Aydoğan

1. PERİYOT: 25-25

DEVRE: 40-50

3. PERİYOT: 58-78


  1. 03.03.2020
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