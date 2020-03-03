Lietuvos Rytas: 83 - 75 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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: 83 - 75 | MAÇ SONUCU

Lietuvos Rytas: 83 - 75 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU

Galatasaray , ULEB son 16 turu G Grubu'nun 6. ve Litvanya temsilcisi Rytas'a deplasmanda 83-75 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Galatasaray , ULEB son 16 turu G Grubu'nun 6. ve Litvanya temsilcisi Rytas'a 83-75 yenildi.

Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-27 geride gitti.

Maçın 3. periyodunda da rakibinin 67-50 üstünlüğüne engel olamayan , sahadan 83-75 mağlup ayrıldı.

Rakiplerine 4. kez mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'ya veda etti.



  1. 03.03.2020
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