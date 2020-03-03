ERA Nymburk: 92 - 70 Teksüt Bandırma | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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: 92 - 70 | MAÇ SONUCU

ERA Nymburk: 92 - 70 Teksüt Bandırma | MAÇ SONUCU

, son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi 'a 92-70 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. İki galibiyet alan tarafın tur atlayacağı serinin ikinci maçı, Teksüt Bandırma'nın ev sahipliğinde Salı günü oynanacak.

son 16 turu ilk maçında , deplasmanda Çekya'nın takımına 92-70 yenildi.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-19 üstün tamamlayan ev sahibi takım, devre arasına 56-40 önde gitti.

Teksüt Bandırma, ikinci yarıda farkın daha da açılmasına engel olamadı. ERA Nymburk, üçüncü periyodunu 79-52 üstün bitirdiği mücadeleden 22 sayı farkla 92-70 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyet alan tarafın tur atlayacağı serinin ikinci maçı, Teksüt Bandırma'nın ev sahipliğinde Salı günü oynanacak. Teksüt Bandırma, bu karşılaşmayı kazanması halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. ERA Nymburk, ikinci müsabakada da galip gelmesi durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.


  1. 03.03.2020
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