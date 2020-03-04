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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor 7 maçtır bileği bükülmedi

7 maçtır bileği bükülmedi

7 maçtır bileği bükülmedi

  6 derbi karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan bordomavililer, ile oynadığı son 7 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

oynadığı son 6 derbi karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan bordomavililer, ile 7 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. Ezeli rakiplerine büyük üstünlük kuran Fırtına, ligde ve kupada iddialı.

  1. 4.3.2020
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