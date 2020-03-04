Abdülkadir ısınıyor
29 Ağustos'taki AEK maçında menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür, geçen hafta Rize maçının 88. dakikasında girerek 184 günlük aranın ardından formasına kavuşmuştu.
29 Ağustos'taki AEK maçında menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür, geçen hafta Rize maçının 88. dakikasında girerek 184 günlük aranın ardından formasına kavuşmuştu. 20 yaşındaki sağ kanat dün 75. dakikada girdi. Taraftarın yoğun destek verdiği genç futbolcunun her geçen gün daha iyi olduğu gözüküyor.
- 4.3.2020
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