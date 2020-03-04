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04 Mart 2020, Çarşamba
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Abdülkadir ısınıyor

Abdülkadir ısınıyor

'taki maçında menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür, geçen hafta maçının 88. dakikasında girerek 184 günlük aranın ardından formasına kavuşmuştu.

'taki maçında menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür, geçen hafta maçının 88. dakikasında girerek 184 günlük aranın ardından formasına kavuşmuştu. 20 yaşındaki sağ kanat dün 75. dakikada girdi. Taraftarın yoğun destek verdiği genç futbolcunun her geçen gün daha iyi olduğu gözüküyor.

  1. 4.3.2020
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