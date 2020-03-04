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04 Mart 2020, Çarşamba
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Orada savaş var

Orada savaş var

: Kazandığımız için mutluyuz ama ülkenin yaşadığı sıkıntılı bir ortam var. Burada bir oyun, orada bir savaş var. Allah yardım etsin.

Trabzonspor , maçtan çok 'te şehit olan askerlerimiz adına bir konuşma gerçekleştirdi. Önemli mesajlar veren genç teknik adam, "Kazandığımız için mutluyuz ama ülkenin yaşamış olduğu sıkıntılı bir ortam var. Bizim askerlerimiz şehit oluyor. Mehmetçik orada savaşıyor. Burada bir oyun, orada bir savaş var. Biz burada futbola ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor tartışmak lazım. Orada bir gerçek var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sıkıntılı bir süreç var. Allah onlara yardım etsin. Futbolla ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum. Duadan başka bir şey elden gelmiyor" ifadelerini kullandı.
  1. 4.3.2020
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